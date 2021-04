Lazio, Inzaghi come Eriksson: 8 vittorie casalinghe consecutive (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA - Il successo casalingo contro lo Spezia rilancia le ambizioni Champions dei biancocelesti e permette a Simone Inzaghi di eguagliare un altro piccolo record. La sua Lazio ottiene infatti l'ottava ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA - Il successo casalingo contro lo Spezia rilancia le ambizioni Champions dei biancocelesti e permette a Simonedi eguagliare un altro piccolo record. La suaottiene infatti l'ottava ...

