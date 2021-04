Juve in confusione, il curioso retroscena sulla maglia di Rabiot (Di lunedì 5 aprile 2021) TORINO - Che ci sia un po' di confusione in casa Juve dopo il pareggio amaro nel derby contro il Torino lo conferma un episodio quantomeno curioso. Al momento dell'ingresso in campo all'87', quando ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 aprile 2021) TORINO - Che ci sia un po' diin casadopo il pareggio amaro nel derby contro il Torino lo conferma un episodio quantomeno. Al momento dell'ingresso in campo all'87', quando ...

Juventus, cosa non va. Sconcerti: i problemi maggiori a centrocampo. Si ricomincerà senza Pirlo La confusione del centrocampo non ha compromesso la fase difensiva. Questo è abbastanza strano. La Juve ha ancora adesso la miglior difesa ed è stata 9 partite senza subire gol, come l'Inter e il ...

Juve in confusione, il curioso retroscena sulla maglia di Rabiot Corriere dello Sport.it Moggi scatena la polemica: Juve hai sbagliato ancora Dice Moggi: “Se voi andate oggi in qualsiasi casa troverete sicuramente più gente di 7-8 persone. E’ venuta fuori una cosa eclatante perchè erano calciatori della Juventus a cena. Io non li avrei mess ...

