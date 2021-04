Empoli-Chievo non disputata per blocco dell’Asl ai toscani (Di lunedì 5 aprile 2021) La partita Empoli-Chievo non è stata disputata per il blocco imposto dall'Asl alla comitiva toscana. Troppi i casi di Covid e inevitabile intervento degli organi sanitari preposti. I gialloblu' invece insieme all'arbitro Orsato si sono presentati al Castellani attendendo i canonici 45 minuti. Ma la capolista non è mai entrata in campo. Adesso sarà materia del Giudice sportivo decidere se dare partita persa all'Empoli.caption id="attachment 1115079" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) La partitanon è stataper ilimposto dall'Asl alla comitiva toscana. Troppi i casi di Covid e inevitabile intervento degli organi sanitari preposti. I gialloblu' invece insieme all'arbitro Orsato si sono presentati al Castellani attendendo i canonici 45 minuti. Ma la capolista non è mai entrata in campo. Adesso sarà materia del Giudice sportivo decidere se dare partita persa all'.caption id="attachment 1115079" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Advertising

PantheonVerona : Rinviata la gara di oggi prevista per le 15 tra Empoli e Chievo a causa dei casi covid presenti nella squadra di ca… - ItaSportPress : Empoli-Chievo non disputata per blocco dell'Asl ai toscani - - ipermagnifico : Oggi il Chievo la vince facile contro l'Empoli, a tavolino 3-0 - bennygiardina : Empoli-Chievo non si disputa. Sarà il Giudice sportivo a decidere sul risultato. Ricordiamo che l’Empoli è stato bl… - riccardo_chiodi : Il #Chievo che deve attendere 45’ al Castellani, per un #Empoli che non si presenterà mai. Medioevo ste cose. #SerieB #EmpoliChievo -