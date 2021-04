Covid | Carabinieri sanzionano giovani per ritrovo in zona rossa

(Di lunedì 5 aprile 2021) Dieci ragazzi di Lumezzane, in provincia di Brescia, sono stati multati dopo essere stati scoperti a disputare un torneo di biliardo in. Torneo di biliardo in, dieci ragazzi multati daisu Notizie.it.

MESAGNE - Una parrucchiera e la cliente sono state sanzionare perchè non hanno rispettato le vigenti norme relative al rischio di contagio da- 19. Idella stazione di Mesagne, infatti, grazie alle segnalazioni e dopo una serie di specifici servizi di osservazione, hanno scoperto e sanzionato una 42enne titolare del salone ......temporanea e 79 persone sono state sanzionate per inottemperanza della normativa anti, per un importo totale di oltre 35.000,00 euro. Varie le condotte irregolari riscontrate dai, ...I Carabinieri sono intervenuti in via Emma Carelli, quartiere Primavalle, dove poco prima alcuni residenti avevano segnalato diverse persone intente a festeggiare all’interno di un appartamento. I ...Covid: bar aperto con clienti al tavolo, multa nel Biellese 14:32 Lunedì 05 Aprile 2021 Serviva i clienti che aveva fatto accomodare al tavolo nonostante le prescrizioni anti Covid. Il titolare di un ...