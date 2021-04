Bayern Monaco, Jerome Boateng via a parametro zero a giugno (Di lunedì 5 aprile 2021) Un parametro zero di lusso si prepara a cambiare il volto del calciomercato estivo del 2021. Si tratta di Jerome Boateng la cui avventura con la maglia del Bayern Monaco sembra essere ai titoli di coda. Dieci anni dopo il suo arrivo dal Manchester City, il 32enne difensore centrale, secondo quanto riporta Kicker, lascerà il club bavarese da svincolato. La società avrebbe infatti deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Secondo Kicker, la Serie A è una delle opzioni per il futuro di Boateng, il cui addio andrà ad aggiungersi a quello di Alaba. Il Bayern Monaco si è già assicurato Dayor Upamecano dal Lipsia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Undi lusso si prepara a cambiare il volto del calciomercato estivo del 2021. Si tratta dila cui avventura con la maglia delsembra essere ai titoli di coda. Dieci anni dopo il suo arrivo dal Manchester City, il 32enne difensore centrale, secondo quanto riporta Kicker, lascerà il club bavarese da svincolato. La società avrebbe infatti deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30. Secondo Kicker, la Serie A è una delle opzioni per il futuro di, il cui addio andrà ad aggiungersi a quello di Alaba. Ilsi è già assicurato Dayor Upamecano dal Lipsia. SportFace.

