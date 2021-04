Akash Kumar a Uomini e Donne? Arriva una proposta e lui risponde: “Mando a quel paese tutti” (FOTO) (Di lunedì 5 aprile 2021) Akash Kumar ha trascorso la giornata di Pasqua in isolamento da solo a casa, pertanto, ha deciso di dilettarsi facendo una diretta Instagram durante la quale ha invitato l’ex dama di Uomini e Donne Valentina Autiero. I due hanno parlato di svariati argomenti tra cui anche la possibilità che l’ex naufrago possa diventare un nuovo tronista. Il modello ha commentato questa eventualità ed è stato parecchio schietto. Nel corso della diretta, poi, ha affrontato anche altre questioni, tra cui il modo in cui è stato trattato all’Isola dei famosi e a Ballando con le stelle. Vediamo tutti i dettagli. Akash risponde all’eventualità di andare a Uomini e Donne Nel giorno di Pasqua Akash Kumar ha fatto una diretta ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 5 aprile 2021)ha trascorso la giornata di Pasqua in isolamento da solo a casa, pertanto, ha deciso di dilettarsi facendo una diretta Instagram durante la quale ha invitato l’ex dama diValentina Autiero. I due hanno parlato di svariati argomenti tra cui anche la possibilità che l’ex naufrago possa diventare un nuovo tronista. Il modello ha commentato questa eventualità ed è stato parecchio schietto. Nel corso della diretta, poi, ha affrontato anche altre questioni, tra cui il modo in cui è stato trattato all’Isola dei famosi e a Ballando con le stelle. Vediamoi dettagli.all’eventualità di andare aNel giorno di Pasquaha fatto una diretta ...

Advertising

Malvy34087444 : RT @BITCHYFit: Akash Kumar fa il dito medio a Tommaso Zorzi dopo la rubrica “Il punto Z”. #Isola - GiuseppeporroIt : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Akash Kumar in videochiamata con i Prelemi: ecco perché (FOTO) #prelemi… - zazoomblog : Akash Kumar in videochiamata con i Prelemi per il compleanno di Giulia - #Akash #Kumar #videochiamata #Prelemi - Novella_2000 : Akash in videochiamata con i Prelemi in occasione del compleanno di Giulia - fabriburatti : Ho bloccato Akash Kumar su Instagram perché mi sta troppo sui coglioni,ma la tentazione di vedere le sue foto era troppo alta -