"A chi l'ho presentata". Pierpaolo Pretelli, il passo decisivo con Giulia Salemi: fan in delirio (Di lunedì 5 aprile 2021) Giulia Salemi e Leo adesso si conoscono. Il figlio di Pierpaolo Pretelli, nato dall'amore passato con Ariadna Romero, ora conosce la Salemi (di cui l'ex velino si è innamorato nella casa più spiata d'Italia). In collegamento Zoom con RTL102.5 News, in radiovisione sul canale 737 di Sky, Pretelli si è raccontato a Francesco Fredella. “Proprio ieri, ve lo dico, ho presentato Giulia a mio figlio. Che le ha chiesto di diventare il suo fidanzatino. Vanno già d'accordo”, racconta Pretelli. E i fan vanno in delirio. L'intervista è arrivata prima in tendenza, rimanendo così per ore. Pretelli, poi, svela di essere pronto per un nuovo successo musicale. “Si tratta di un brano che uscirà nei prossimi mesi. Ho preso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021)e Leo adesso si conoscono. Il figlio di, nato dall'amore passato con Ariadna Romero, ora conosce la(di cui l'ex velino si è innamorato nella casa più spiata d'Italia). In collegamento Zoom con RTL102.5 News, in radiovisione sul canale 737 di Sky,si è raccontato a Francesco Fredella. “Proprio ieri, ve lo dico, ho presentatoa mio figlio. Che le ha chiesto di diventare il suo fidanzatino. Vanno già d'accordo”, racconta. E i fan vanno in. L'intervista è arrivata prima in tendenza, rimanendo così per ore., poi, svela di essere pronto per un nuovo successo musicale. “Si tratta di un brano che uscirà nei prossimi mesi. Ho preso ...

