Traffico Roma del 04-04-2021 ore 18 | 30

(Di domenica 4 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi circolazione irregolare scorrevole sulla rete viaria della capitale anche in virtù delle restrizioni adotta per far fronte all’emergenza sanitaria in corso unica segnalazione di rilievo ad Acilia possibili rallentamenti per un veicolo fermo in panne in via della salvia all’intersezione con via della Verbena Per quanto riguarda il trasporto pubblico è tornato regolare il servizio sulla linea metro B in precedenza rallentata per un guasto tecnico alla stazione Garbatella sempre interrotta invece la linea ferroviarianella tratta piramide Acilia a causa di un guasto tecnico la linea Attiva quindi tra Acilia e Colombo come alternative la linea bus sostitutiva rl23 EUR Magliana Acilia oppure la metro B tra piramide e deor Magliana per i dettagli di queste e altre notizie potete ...

