Traffico Roma del 04-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi rallentamenti segnalati dalla polizia locale per incidente alla Borghesiana su via di Prato centro semita di via Torre dello stinco un secondo incidente in zona Ponte Galeria rallentamenti su via della Muratella tra via della Muratella Muzzana è via Bernardino zendrini ancora per incidente file su via di Casal Bruciato in prossimità di via Felice Govean riaperto ieri il tratto dellaFiumicino precedentemente chiuso per lavori verso il centro tra uscita Magliana Trastevere è l’Eur trasporto pubblico oggi e domani Pasquetta sulle intera rete Atac e sulle linee gestite daTPL sarà in vigore il normale orario dei giorni trasporto ferroviario la linea-firenze a causa di un inconveniente tecnico alla linea in prossimità di ...