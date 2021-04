Traffico Roma del 04-04-2021 ore 09:30 (Di domenica 4 aprile 2021) Luceverde Roma mangiano ben ritrovate all’ascolto in redazione Marina di Comix Traffico ancora scarso su tutta la rete stradale della capitale scorrevoli anche le consolari e di raccordo anulare Traffico sicuramente condizionato dalle restrizioni in vigore a causa dell’emergenza sanitaria ricordiamo che fino a Pasquetta tutto il Lazio in zona rossa così come l’Italia tra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti spostamenti solo per validi motivi certificati perché dovessi utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi ricordiamo che oggi e domani Pasquetta sull’intera rete Atac e sulle linee gestite da Roma TPL sarà il normale orario dei giorni festivi disagi per la linea ferroviaria Roma-lido interrotta la tratta piramide Acilia ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 aprile 2021) Luceverdemangiano ben ritrovate all’ascolto in redazione Marina di Comixancora scarso su tutta la rete stradale della capitale scorrevoli anche le consolari e di raccordo anularesicuramente condizionato dalle restrizioni in vigore a causa dell’emergenza sanitaria ricordiamo che fino a Pasquetta tutto il Lazio in zona rossa così come l’Italia tra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti spostamenti solo per validi motivi certificati perché dovessi utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi ricordiamo che oggi e domani Pasquetta sull’intera rete Atac e sulle linee gestite daTPL sarà il normale orario dei giorni festivi disagi per la linea ferroviaria-lido interrotta la tratta piramide Acilia ...

Advertising

VAIstradeanas : 09:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - astralmobilita : ??? #A1 #RomaNapoli animale su strada messo in sicurezza, traffico regolare ? #Napoli @WazeLazio @Emergenza24… - in_appennino : RT muoversintoscan '??? TRAFFICO REGOLARE In #A1 risolti i rallentamenti per incidente tra Firenze Scandicci e Firen… - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #A1 traffico rallentato per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzio… - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea AV Roma - Firenze Traffico rallentato ?? Dalle ore 7:40 per un guasto alla linea in prossimità di… -