Scontro Fonseca-calciatori | la smentita della Roma

(Di domenica 4 aprile 2021) Nessun episodio di tensione in casatra il tecnico Pauloe la squadra. A riferirlo è l’Ansa tramite una nota del club Nessun episodio di tensione in casatra il tecnico Pauloe la squadra. A riferirlo è l’Ansa tramite una nota divulgata dalla società giallorossa: «Lasmentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti igiallorossi, l’allenatoree il GM Tiago Pinto. Nessuna discussione primaseduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel post-partita con il Sassuolo la volontàsocietà è quella di continuare a lottare su entrambi i ...

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Fonseca

Nessun episodio di tensione in casa Roma tra il tecnico Pauloe la squadra. A riferirlo è l'Ansa tramite una nota del ...... pi 8 sul Milan, pi 10 sull'Atalanta e pi 12 su Napoli e Juventus, chiamate a recuperare lo... All.:. Non riesce a trovare la via dei tre punti la Roma di, seppur davanti per due ...Le strade di Paulo Fonseca e la Roma sembrano destinate a dividersi a fine stagione. Ad aggiungere un ulteriore indizio, spunta l’episodio riportato dal Corriere dello Sport. Infatti, si sarebbe ...AS ROMA NEWS - Di nuovo aria molto tesa dentro Trigoria. Dopo il pareggio di Sassuolo, oggi la squadra si è ritrovata nel centro tecnico Fulvio Bernardini per ricominciare la preparazione in vista del ...