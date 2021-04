Rizzoli: «Per diventare un buon arbitro serve una cosa» – VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha parlato della figura dell’arbitro nel corso di un’intervista a DAZN – VIDEO Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha parlato della figura dell’arbitro nel corso di un’intervista a DAZN. «Per diventare un buon arbitro devi saper giocare a calcio», ha ammesso Rizzoli senza troppi giri di parole. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Nicola, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha parlato della figura dell’nel corso di un’intervista a DAZN –Nicola, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha parlato della figura dell’nel corso di un’intervista a DAZN. «Perundevi saper giocare a calcio», ha ammessosenza troppi giri di parole. Leggi su Calcionews24.com

