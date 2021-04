MotoGP, GP Portogallo Portimao 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di domenica 4 aprile 2021) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio del Portogallo, valevole per il terzo appuntamento del Motomondiale 2021, in programma da venerdì 16 a domenica 18 aprile sul circuito di Portimao. Giovedì 15 aprile avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 16 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 10:55 e la seconda alle ore 15:10. Sabato 17, alle ore 10:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 14:30) e per le qualifiche (alle ore 15:10). Domenica 18 warm-up alle ore 10:30 e gara alle ore 14. Tutto il Gran Premio del Portogallo sarà ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio del, valevole per il terzo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 16 a domenica 18 aprile sul circuito di. Giovedì 15 aprile avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 16 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 10:55 e la seconda alle ore 15:10. Sabato 17, alle ore 10:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 14:30) e per le qualifiche (alle ore 15:10). Domenica 18 warm-up alle ore 10:30 e gara alle ore 14. Tutto il Gran Premio delsarà ...

Advertising

UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Portimao senza pubblico e la situazione in Francia: le news. VIDEO #SkyMotoGP #DohaGP #SkyMotori #MotoGP https… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Portimao senza pubblico e la situazione in Francia: le news. VIDEO #SkyMotoGP #DohaGP #SkyMotori #MotoGP https… - SkySportMotoGP : MotoGP, Portimao senza pubblico e la situazione in Francia: le news. VIDEO #SkyMotoGP #DohaGP #SkyMotori #MotoGP - sportli26181512 : MotoGP, Portimao senza pubblico e la situazione in Francia: le news. VIDEO: Dal secondo weekend in Qatar arriva una… - sportli26181512 : Pesce d'aprile, gli scherzi più belli dello sport. FOTO: Cristiano Ronaldo 'svenduto' dal Portogallo alla Nazionale… -