Moggi silura Gattuso | «Non sarà più l’allenatore del Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 aprile 2021) L’ex dirigente sportivo Lucianoha commentato ile il futuro di Gennaro: le sue parole Luciano, ex dirigente della Juventus, ha parlato a Radio 24 del momento dele del futuro di Gennaro. Le sue dichiarazioni. «si sa che nonpiùdel. Non ha mai avuto la squadra completamente a disposizione. Tenete conto che quando i giocatori rientrano da un infortunio ci mettono un po’ a tornare in forma. Quello che ha fattoin questo momento è da rispettare, è il massimo che può fare lottare per la Champions». Leggi su Calcionews24.com