Mario Draghi | È una Pasqua di rinascita? Speriamo

(Di domenica 4 aprile 2021) È unadi? “”: così ha risposto il presidente del Consiglioal cronista prima di entrare nel duomo di Città della Pieve dove assiste alla messa officiata dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti. Il presidente del Consiglio assiste alla messa del card. Bassetti, presidente dei vescovi italiani e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, stando seduto in fondo alla cattedrale - sul lato sinistro - vicino alla porta di uscita, assieme alla moglie Serenella e alle due nipotine. In duomo sono in molti ad assistere alla celebrazione, nel rispetto del distanziamento imposto dalle norme anti-Covid.

Advertising

marcotravaglio : Gira voce i comunicatori di Draghi stiano implorando i giornaloni di frenare le loro lingue più vellutate che, a fu… - Agenzia_Dire : Il centrodestra attacca il presidente del consiglio Mario #Draghi e arriva a minacciare il ritiro della fiducia al… - TgLa7 : E' una #Pasqua di rinascita? 'Speriamo': così ha risposto il presidente del Consiglio Mario #Draghi al cronista pri… - news_mondo_h24 : Draghi: “Speriamo sia una Pasqua di rinascita” - cagliaritanosa1 : Mario Draghi: ALEX SCHWAZER È INNOCENTE! PORTIAMOLO ALLE OLIMPIADI - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

Decisamente soffia un vento nuovo in Libia. Erano anni che non si vedevano tante visite ufficiali concentrate in così pochi giorni. In attesa di ricevere nel suo ufficio martedì mattina, il neopremier Abdul Hamid Dbeibah ha visto domenica il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel . Nelle ultime due settimane aveva incontrato due volte Luigi Di Maio, la seconda ...E' una Pasqua di rinascita? "Speriamo": così ha risposto il presidente del Consiglioal cronista prima di entrare nel duomo di Città della Pieve per assistere alla messa officiata dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti.è in compagnia della moglie ...È una Pasqua di rinascita? “Speriamo”: così ha risposto il presidente del Consiglio Mario Draghi al cronista prima di entrare nel duomo di Città della Pieve dove assiste alla messa officiata dal ...E' una Pasqua di rinascita? "Speriamo": così ha risposto il presidente del Consiglio Mario Draghi al cronista prima di entrare nel duomo di Città della Pieve per assistere alla messa officiata dal pre ...