Malgioglio a Domenica In: "Tumore preso in tempo". Sorpresa del fidanzato (Di domenica 4 aprile 2021) Il paroliere ha raccontato gioia e dolori della sua vita. Mara Venier l'ha sorpreso con un messaggio del fidanzato turco L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 4 aprile: Cristiano Malgioglio ed Enrico Papi - franciscachicca : #domenicain Momento esilarante con Malgioglio e l'imitatore della Vanoni. Oggi domenica dedicata ai turchi, dal p… - chxrryxvi : @SOVRDIESXL oio ma io me sto a vede domenica in ci sta cristiano malgioglio ?????? - ziaaLai : Se parlano di quando Tommaso ha dichiarato di essersi innamorato a Malgioglio pure a Domenica In, io... - SARCASMASWEAPON : ma come posso fare un audio incazzata se sento malgioglio a domenica in sparato a palla in cucina -