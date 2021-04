LIVE Sinner-Hurkacz 6-7, 4-6 Masters 1000 Miami in DIRETTA: l’azzurro si arrende in finale (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.05 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.03 Il servizio, purtroppo, è un fondamentale che non fa ancora la differenza per Sinner. Su questo e sul gioco a rete dovrà lavorare a lungo per provare a raggiungere la vetta del ranking ATP. 21.02 Oggi non si è visto di certo il miglior Sinner. Ha accusato la tensione, a 19 anni ci può stare. Oggi è stato “umano”, tornando sulle dichiarazioni di Bublik che lo aveva definito “non umano”. 21.01 Sinner ha avuto tre palle break a disposizione e le ha capitalizzate tutte. 4/11 invece per il polacco. 21.00 Il polacco ha invece fatto fatica con la seconda, ottenendo appena il 35% dei punti, contro il 48% dell’italiano. 20.59 Hurkacz ha fatto la differenza con la ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.05 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.03 Il servizio, purtroppo, è un fondamentale che non fa ancora la differenza per. Su questo e sul gioco a rete dovrà lavorare a lungo per provare a raggiungere la vetta del ranking ATP. 21.02 Oggi non si è visto di certo il miglior. Ha accusato la tensione, a 19 anni ci può stare. Oggi è stato “umano”, tornando sulle dichiarazioni di Bublik che lo aveva definito “non umano”. 21.01ha avuto tre palle break a disposizione e le ha capitalizzate tutte. 4/11 invece per il polacco. 21.00 Il polacco ha invece fatto fatica con la seconda, ottenendo appena il 35% dei punti, contro il 48% dell’italiano. 20.59ha fatto la differenza con la ...

