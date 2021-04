Gazzetta: l’Inter può perdere lo scudetto solo per interismi vari (Di domenica 4 aprile 2021) l’Inter ha battuto il Bologna 1-0, nona vittoria consecutiva in campionato, ha otto punti di vantaggio sul Milan, dieci sull’Atalanta e dodici su Napoli e Juventus. Mercoledì saranno recuperate Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli. A nove giornate dalla fine, contano i numeri: l’Inter è prima con otto punti di vantaggio sul Milan, capofila degli inseguitori, ieri bloccato sul pari, e deve recuperare la partita contro il Sassuolo, mercoledì a San Siro. Se tra tre giorni arriverà un’altra vittoria, il margine sulla seconda salirà a più 11. l’Inter non ha ancora vinto lo scudetto, ma può soltanto perderlo: per autolesionismo, per pazzia endemica, per interismi vari. Improbabile che accada, la capolista ha assimilato il valore fondante del “contismo”, la solidità mentale, prima ancora che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 aprile 2021)ha battuto il Bologna 1-0, nona vittoria consecutiva in campionato, ha otto punti di vantaggio sul Milan, dieci sull’Atalanta e dodici su Napoli e Juventus. Mercoledì saranno recuperate Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli. A nove giornate dalla fine, contano i numeri:è prima con otto punti di vantaggio sul Milan, capofila degli inseguitori, ieri bloccato sul pari, e deve recuperare la partita contro il Sassuolo, mercoledì a San Siro. Se tra tre giorni arriverà un’altra vittoria, il margine sulla seconda salirà a più 11.non ha ancora vinto lo, ma può soltanto perderlo: per autolesionismo, per pazzia endemica, per. Improbabile che accada, la capolista ha assimilato il valore fondante del “contismo”, la solidità mentale, prima ancora che ...

