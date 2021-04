Frosinone, frontale a San Vittore alla vigilia di Pasqua: morti tre ragazzi e un uomo. Lo schianto in diretta social (Di domenica 4 aprile 2021) Nel terribile incidente sulla Casilina, poco prima delle 21, hanno perso la vita quattro persone, tre giovani di Mignano Monte Lungo e un uomo dello stesso paese. L'incidente immortalato in una diretta che una delle vittime stava facendo su Instagram: il telefono ha continuato a... Leggi su repubblica (Di domenica 4 aprile 2021) Nel terribile incidente sulla Casilina, poco prima delle 21, hanno perso la vita quattro persone, tre giovani di Mignano Monte Lungo e undello stesso paese. L'incidente immortalato in unache una delle vittime stava facendo su Instagram: il telefono ha continuato a...

