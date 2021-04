Federica Sciarelli | la notizia sul suo futuro arriva all’improvviso È la conduttrice in persona a dirlo senza mezzi termini

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 4 aprile 2021) “Mammina mia, non ti ho mai dimenticata. Vorrei conoscerti e trovarti”. Era stato con queste parole che Olesya Rostova, la ragazza che sarebbe cresciuta in un orfanotrofio da quando aveva compiuto l’età di 5 anni dopo essere stata rapita, aveva riacceso le speranze intorno alla scomparsa di Denise Pipitone sul quale ‘Chi l’ha visto?’ aveva sempre tenuto i riflettori puntati. A colpire è la somiglianza con Piera Maggio. “Notevole”, ammette il legale. Olesya, questo il nome della ragazza, inoltre, ha la stessa età che avrebbe oggi Denise, ma non ricorda nulla della sua infanzia. “Sappiamo solo che non ha memoria del suo passato”, dice ancora Frazzitta. Mamma Piera resta in attesa. “Speranzosa ma cauta”. “In questi anni abbiamo visto tanti avvistamenti e segnalazioni – ricorda il legale -. Questa volta, però, stiamo seguendo una strada diversa, non abbiamo avviato i canali burocratici, ...