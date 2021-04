Covid, l’estate è a rischio. Ma forse riusciremo ad evitare il coprifuoco, dice Fabrizio Pregliasco (Di domenica 4 aprile 2021) Le misure restrittive anti Covid potrebbero essere allentate in vista dell’estate ma non del tutto: sembra infatti che permarranno obblighi come la mascherina e il coprifuoco. Se il Governo Draghi aveva mostrato una prima apertura in favore di un’estate con meno restrizioni e controlli, le notizie che si susseguono nelle ultime ore lasciano intendere che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 4 aprile 2021) Le misure restrittive antipotrebbero essere allentate in vista delma non del tutto: sembra infatti che permarranno obblighi come la mascherina e il. Se il Governo Draghi aveva mostrato una prima apertura in favore di un’estate con meno restrizioni e controlli, le notizie che si susseguono nelle ultime ore lasciano intendere che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CottarelliCPI : Ursula Von der Leyen ha ribadito l'urgenza di rendere operativi i Covid pass entro l'estate. Sottoscrivo in pieno i… - repubblica : Anticorpi monoclonali contro Covid: entro l'estate il primo farmaco italiano - infoiteconomia : Appello albergatori: «Subito i vaccini al nostro personale. Per l’estate servono hotel Covid free» - michelerizzi3 : RT @Cambiacasacca: Fortuna che ora arriva l'estate, ricomincia il business dei migranti, così allentano su quello del covid. - codeghino10 : RT @Radio1Rai: Anche con l’Italia in #ZonaRossa, i voli “covid tested” da #Verona e #Milano registrano il quasi esaurito. Intanto molti ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’estate I turisti stranieri fuggono: Italia senza pass Covid-free ilmattino.it