Conte: “La lunga parentesi di rinunce e sacrifici non deve fiaccarci” (Di domenica 4 aprile 2021) Il messaggio di Pasqua dell’ex premier Conte: “Queste difficoltà devono stimolarci e darci nuove energie”. ROMA – Il messaggio di Pasqua di Giuseppe Conte. L’ex premier attraverso i social ha voluto fare gli auguri ai cittadini italiani: “La Pasqua porta con sé un messaggio di cambiamento, di rinascita. Oggi è viva la sofferenza per chi è lontano, acuto il dolore per chi non è più con noi. Se però ci guardiamo negli occhi sapremo scorgere la consapevolezza di poter cambiare, di poter dare una nuova linfa alle nostre vite e così ricostruire una società più giusta, più attenta ai bisogni essenziali dell’uomo. Una società più solidale“. “Ripartire più forte di prima” L’ex presidente del Consiglio ha ricordato che “questa lunga parentesi di rinunce e sacrifici non ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Il messaggio di Pasqua dell’ex premier: “Queste difficoltà devono stimolarci e darci nuove energie”. ROMA – Il messaggio di Pasqua di Giuseppe. L’ex premier attraverso i social ha voluto fare gli auguri ai cittadini italiani: “La Pasqua porta con sé un messaggio di cambiamento, di rinascita. Oggi è viva la sofferenza per chi è lontano, acuto il dolore per chi non è più con noi. Se però ci guardiamo negli occhi sapremo scorgere la consapevolezza di poter cambiare, di poter dare una nuova linfa alle nostre vite e così ricostruire una società più giusta, più attenta ai bisogni essenziali dell’uomo. Una società più solidale“. “Ripartire più forte di prima” L’ex presidente del Consiglio ha ricordato che “questadinon ...

