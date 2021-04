Chi è Osvaldo Paterlini il marito di Orietta Berti (Di domenica 4 aprile 2021) Osvaldo Paterlini è l’uomo che da più di 50 anni ha conquistato il cuore della famosa cantante Orietta Berti. Protagonista dell’edizione di Sanremo 2021 con il suo inedito Quando ti sei innamorato. I due si sono incontrati negli anni Sessanta, in quegli anni era un pilota di rally. Orietta ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine con Osvaldo tanto da decidere di invitarlo a prendere un caffè, convincendolo con un cioccolatino. Diventato il suo complice nella vita privata e lavorativa, è stato il centro di molte canzoni della cantante, tra cui “Tu sei quello”. Orietta, ad un’intervista di Sky tg24, ha raccontato: “Quest’anno non verrà con me al Festival, ma penserò a lui ogni minuto. La canzone è molto difficile da cantare, in alcuni punti sembra estratta da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021)è l’uomo che da più di 50 anni ha conquistato il cuore della famosa cantante. Protagonista dell’edizione di Sanremo 2021 con il suo inedito Quando ti sei innamorato. I due si sono incontrati negli anni Sessanta, in quegli anni era un pilota di rally.ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine contanto da decidere di invitarlo a prendere un caffè, convincendolo con un cioccolatino. Diventato il suo complice nella vita privata e lavorativa, è stato il centro di molte canzoni della cantante, tra cui “Tu sei quello”., ad un’intervista di Sky tg24, ha raccontato: “Quest’anno non verrà con me al Festival, ma penserò a lui ogni minuto. La canzone è molto difficile da cantare, in alcuni punti sembra estratta da ...

