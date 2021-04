Amici: Rosa eliminata (Di domenica 4 aprile 2021) Nella terza puntata del serale di Amici, dopo la prima eliminazione a sorpresa, che ha costretto Tommaso ad abbandonare la scuola, il ballottaggio finale è stato tra i due fidanzati Rosa e Deddy. La seconda eliminata della serata è stata proprio la ballerina di Lorella Cuccarini. Per la prima volta è stata la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini a poter iniziare la sfida: le due coach hanno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 aprile 2021) Nella terza puntata del serale di, dopo la prima eliminazione a sorpresa, che ha costretto Tommaso ad abbandonare la scuola, il ballottaggio finale è stato tra i due fidanzatie Deddy. La secondadella serata è stata proprio la ballerina di Lorella Cuccarini. Per la prima volta è stata la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini a poter iniziare la sfida: le due coach hanno Articolo completo: dal blog SoloDonna

