Alaba | addio al Bayern Monaco a fine stagione con un record strappato a… Ribery

(Di domenica 4 aprile 2021) Diràal termine dellain corso e lo farà con unniente male. David, grazie alla presenza colregistrata nell'ultima sfida di campionato contro il Lipsia, ha conquistato una statistica assolutamente importante per la Bundesliga, andando a strappare lo "scettro" ad un altro ex big del campionato: Franck: ilcaption id="attachment 1053527" align="alignnone" width="789"(getty images)/captionGrazie alla presenza nel match del suocontro il Lipsia, David, difensore dei tedeschi, ha messo a referto la sua presenza numero 274 in Bundesliga. Un dato che gli consente di realizzare un ...

... potrebbero 'consolarsi' con Koundè del Siviglia , o ancora David, sicuro partente in casa ... Proprio per questo, il suo, sarebbe un profilo perfetto per la corsia di sinistra che vedrà l'...Chiellini verso l', Buffon ha già fatto un passo indietro e si attende che De Ligt maturi l'... De giocatori a 0 chi prendere? Donnarumma,, Thauvin, Depay, Benteke? ". Anche Mirco la vede ...Top 10 dei giocatori in scadenza a fine stagione. Da Messi ad Augero, ma anche Donnarumma, Alaba, Draxler e Sergio Ramos ...I bianconeri vanno a caccia di diversi giocatori a parametro zero per rinforzare la squadra per la prossima stagione ...