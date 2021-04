Abbandona l’Islam: ora teme per la sua vita (Video) (Di domenica 4 aprile 2021) In Medio Oriente chi Abbandona l’Islam difficilmente parla della sua conversione. Almeno, non lo fa apertamente. In molti casi, ammettere una cosa del genere significherebbe pagare un prezzo troppo alto. La vita. Così è stato per Ahmed. Nonostante questo sia un nome inventato, la storia che racconta è più che mai vera. Ecco la sua Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) In Medio Oriente chidifficilmente parla della sua conversione. Almeno, non lo fa apertamente. In molti casi, ammettere una cosa del genere significherebbe pagare un prezzo troppo alto. La. Così è stato per Ahmed. Nonostante questo sia un nome inventato, la storia che racconta è più che mai vera. Ecco la sua

arca_zagortnay : @Ninamimi85 @aledonquijote @umanesimo in tutti i casi la forzatura puoi anche vederla nelle esecuzioni in piazza pe… - alessan_t13 : @Renzoseccia @Aleslt @AmbCina Lo sai cosa è previsto dalla legge islamica per chi abbandona l’Islam? -

