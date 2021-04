VIDEO / D’Ambrosio guarito dal covid torna ad allenarsi. La moglie: “Ora tocca a noi” (Di sabato 3 aprile 2021) Mentre il giocatore dell'Inter si è negativizzato, pur essendo rimasto in isolamento, si sono positivizzati la moglie e i figli. Il difensore è tornato ad allenarsi: tornerà in gruppo se supererà in test fisici Leggi su golssip (Di sabato 3 aprile 2021) Mentre il giocatore dell'Inter si è negativizzato, pur essendo rimasto in isolamento, si sono positivizzati lae i figli. Il difensore èto ad: tornerà in gruppo se supererà in test fisici

