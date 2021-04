Udinese, Stryger Larsen: «Atalanta una big. Futuro? Difficile pensare» (Di sabato 3 aprile 2021) Jens Stryger Larsen, esterno dell’Udinese, ha commentato al canale ufficiale del club la sconfitta subita contro l’Atalanta Jens Stryger Larsen, esterno dell’Udinese, ha commentato al canale ufficiale del club la sconfitta subita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. «Tutti vogliono fare punti in ogni partita, però sappiamo che l’Atalanta è una grande della Serie A. Comunque anche noi siamo stati capaci di fare grandi partite nel recente periodo e abbiamo avuto spesso anche la forza per ribaltare il risultato perché abbiamo un grande spogliatoio, oggi purtroppo non ci siamo riusciti. Ora mancano 9 partite alla fine e noi dobbiamo pensare ad una gara per volta. In Serie A è molto Difficile ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Jens, esterno dell’, ha commentato al canale ufficiale del club la sconfitta subita contro l’Jens, esterno dell’, ha commentato al canale ufficiale del club la sconfitta subita contro l’. Le sue dichiarazioni. «Tutti vogliono fare punti in ogni partita, però sappiamo che l’è una grande della Serie A. Comunque anche noi siamo stati capaci di fare grandi partite nel recente periodo e abbiamo avuto spesso anche la forza per ribaltare il risultato perché abbiamo un grande spogliatoio, oggi purtroppo non ci siamo riusciti. Ora mancano 9 partite alla fine e noi dobbiamoad una gara per volta. In Serie A è molto...

Advertising

panzaantonio61 : RT @messveneto: L'Udinese si arrende alla regola dell'ex, l'Atalanta fa festa con Muriel e Zapata: I due colombiani firmano le tre reti ber… - TgrRaiFVG : Niente da fare contro l'Atalanta, #Udinese battuta 3-2. In gol gli ex bianconeri Muriel e Zapata; marcatori per la… - TR_Udinese : RT @Udinese_1896: ?? Stryger Larsen: 'Dobbiamo pensare a una gara per volta'. L'esterno bianconero ha commentato la sconfitta maturata contr… - Udinese_1896 : ?? Stryger Larsen: 'Dobbiamo pensare a una gara per volta'. L'esterno bianconero ha commentato la sconfitta maturata… - messveneto : L'Udinese si arrende alla regola dell'ex, l'Atalanta fa festa con Muriel e Zapata: I due colombiani firmano le tre… -