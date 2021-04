Rosa Di Grazia eliminata ad Amici 2021 | Deddy a pezzi | ma il Web esulta

(Di domenica 4 aprile 2021) La ballerina di Lorella Cuccarini ha lasciato la scuola perdendo il ballottaggio proprio con il suo fidanzato, e il momento dei saluti è stato devastante per loro L'articolo proviene da Gossip e Tv.

imalexiareds : RT @impasticcata: ascoltando mi manchi pensando a rosa di grazia - interistadoc_ : RT @impasticcata: ascoltando mi manchi pensando a rosa di grazia - infoitcultura : Rosa Di Grazia eliminata al Serale Amici 2021. Deddy: “Mi sento morire” - infoitcultura : Amici 20, Rosa di Grazia eliminata (video) - irascibiIe : ROSA DI GRAZIA NA GLOBO -

Amici 20, lo spoiler sul secondo eliminato della terza puntata. Al termine della seconda e terza manche si sfideranno proprio Rosa e Deddy, ma il nome del secondo eliminato non viene rivelato durante ...A finire a rischio eliminazione dopo le ultime due partite, sono stati Rosa Di Grazia e Deddy, fidanzatisi nei mesi scorsi e ora "rivali" in uno spareggio davvero difficile. Per scoprire il nome ...