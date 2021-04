Questa volta Ronaldo c’è: CR7 salva la Juventus nel derby (Di sabato 3 aprile 2021) La Juventus pareggia 2-2 nel derby contro il Torino. Per i granata doppietta di Sanabria, mentre per i bianconeri in gol Chiesa e Ronaldo. Parte a grande ritmo Torino-Juventus, con Morata che dà inizio alla sfida subito rendendosi pericoloso. I bianconeri, infatti, tardano poco a confezionare la prima rete: al 13? lo spagnolo scambia con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 aprile 2021) Lapareggia 2-2 nelcontro il Torino. Per i granata doppietta di Sanabria, mentre per i bianconeri in gol Chiesa e. Parte a grande ritmo Torino-, con Morata che dà inizio alla sfida subito rendendosi pericoloso. I bianconeri, infatti, tardano poco a confezionare la prima rete: al 13? lo spagnolo scambia con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

welikeduel : Una nuova consulenza musicale a cura di Colapesce e Dimartino, questa volta per Ghemon #propagandalive @Ghemon… - OptaPaolo : 3 - Questa é la terza volta che il Milan non effettua nemmeno un tiro nello specchio in un primo tempo di questa Se… - FBiasin : Ho intervistato un grande artista, che è anche un grande uomo. A volte le due cose non coincidono, nel caso di… - fulgentesV : RT @fukochan813: @fulgentesV Io ogni volta che mi dicevi 'questa non va' - sietepesanti : C'ERA UNA VOLTA UNA JUVE CHE GIOCAVA DA JUVE E CHE DIMOSTRAVA CAZZIMMA. ORA NON C'È PIÙ NULLA DI TUTTO CIÒ E IO SO… -