Premier | il City continua a vincere con Mendy e Gabriel Jesus | 2-0 al Leicester

Advertising

SkySport : LEICESTER-MANCHESTER CITY 0-2 Risultato finale ? ? #Mendy (58') ? #GabrielJesus (74') ? Premier League - 30^ Giorna… - V8Ffiorhvo6ie36 : RT @SkySport: LEICESTER-MANCHESTER CITY 0-2 Risultato finale ? ? #Mendy (58') ? #GabrielJesus (74') ? Premier League - 30^ Giornata ? #Sky… - passionepremier : Manchester City, altro passo verso il titolo: sconfitto il Leicester di Rodgers - hevalwoland : @albert3785 @massimozampini Sì ma l'Inter con le vostre assenze oggi giocherebbe con Ranocchia Gagliardini Vecino e… - sportli26181512 : Leicester-Man City 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per il Manchester City. Nel match valevole per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier City

(agg Michela Colombo) DIRETTA LEICESTER MANCHESTER: GRANDE SCONTRO IN! Leicester Manchester, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 18.30 presso il King Power Stadium di ...... unaleague (3turno, vittoria dei Reds per 3 - 1) e pure in occasione del quarto turno di Efl cup, dove fu successo Gunners ai rigori. (agg Michela Colombo) DIRETTA/ Leicester Manchester...Dopo l'annuncio della decisione dei Cityzens di non rinnovare l'atttaccante argentino si è aperto il totonome sul suo sostituto ...La diretta tv di Leicester Manchester City sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per i principali match della Premier League inglese. Sarà dunque una visione riservata ai ...