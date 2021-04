“Perché non danno ancora la notizia a Piera Maggio”. Denise Pipitone, il retroscena sulla tv russa che conosce la verità su Olesya (Di sabato 3 aprile 2021) “Attendiamo il gruppo sanguigno di Olesya, appena lo avremo lo confronteremo con quello di Denise. Se è compatibile si procederà con il prelievo e l’esame del Dna. Spero entro il weekend di avere le idee più chiare”. A dirlo all’Adnkronos è Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, sparita nel nulla quando aveva appena quattro anni il primo settembre del 2004 mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, nel Trapanese. A riaccendere le speranze di mamma Piera che da anni lotta per riabbracciare la sua Denise è stato l’appello che una 21enne ha lanciato in una tv russa. La giovane ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Trovata, quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) “Attendiamo il gruppo sanguigno di, appena lo avremo lo confronteremo con quello di. Se è compatibile si procederà con il prelievo e l’esame del Dna. Spero entro il weekend di avere le idee più chiare”. A dirlo all’Adnkronos è Giacomo Frazzitta, il legale di, la mamma di, sparita nel nulla quando aveva appena quattro anni il primo settembre del 2004 mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, nel Trapanese. A riaccendere le speranze di mammache da anni lotta per riabbracciare la suaè stato l’appello che una 21enne ha lanciato in una tv. La giovane ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Trovata, quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di ...

