Nuoto | Assoluti Riccione 2021 | Paltrinieri domina i 1500m

Quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione 2021, con i nuotatori azzurri a caccia dei pass olimpici per Tokyo 2020. Inizio entusiasmante con i 1500m maschili, letteralmente dominati da Gregorio Paltrinieri. L'azzurro non ha forzato nelle prime vasche e ha aumentato il ritmo dopo i 1200m, chiudendo con un ottimo 14'40?38. Seconda posizione per il classe 2003 Luca De Tullio con il tempo di 15'05?31, terzo Domenico Acerenza con 15'06?39.

