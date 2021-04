Milan | Zaccheroni | «Se l’Inter commettesse un errore | i rossoneri dovranno essere pronti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 aprile 2021) Albertoha parlato della lotta scudetto trae Inter Alberto, ex allenatore del, racconta lo scudetto del ’99 a La Gazzetta dello Sport, parlando anche dell’attualità e sulla lotta trae Inter per la volata finale. Le sue parole. ATTENTI ALL’– «Inter avanti? Questo campionato può perderlo solo lei, il che obbliga ila rimanere lì, pronto ad approfittarne sedovesse commettere l’di gestire come la Lazio nel 99». E A PROPOSITO DI 99 – «Fu una partita priva di ogni logica. Schemi, coperture, saltò tutto perché la vittoria serviva anche a loro che lottavano per salvarsi. Giocammo di cuore e vincemmo noi». Leggi su Calcionews24.com