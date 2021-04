Milan - Samp 0 - 0 diretta: all'intervallo meglio la squadra di Ranieri (Di sabato 3 aprile 2021) meglio la Samp alla fine del primo tempo. La squadra di Ranieri ha creato diverse volte i presupposti per passare. Soprattutto con il colpo di testa di Thorsby , ribattuto da Donnarumma . Rossoneri ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021)laalla fine del primo tempo. Ladiha creato diverse volte i presupposti per passare. Soprattutto con il colpo di testa di Thorsby , ribattuto da Donnarumma . Rossoneri ...

Advertising

AntoVitiello : Tampone negativo per #Donnarumma che verrà monitorato ulteriormente nei prossimi giorni, così come tutto il gruppo… - AntoVitiello : #Milan, domani ripresa allenamenti a Milanello. Ci saranno: Tomori Hernandez A. Donnarumma Meité Castillejo Tataru… - GeminiRinoP : ma rebic è un attaccante del Milan o un difensore della samp? #MilanSampdoria - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE / Serie A, Milan-Sampdoria 0-1: Quagliarella supera Donnarumma. Blucerchiati in 10 - goyourownwayx : 57': Quagliarella segna, Milan 0 Samp 1 59': doppio giallo per Adrien Silva, la Sampdoria rimane in 10 ciò vuol dir… -