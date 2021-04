LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: scattano le qualifiche, subito Valentino Rossi nella Q1 (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE qualifiche MOTO2 – DIRETTA LIVE qualifiche MOTO3 18.53 Gli altri italiani: 12° Marini, 13° Bastianini, 19° Petrucci, 22° Savadori. 18.52 Completano la top10 Rins, Aleix Espargarò, Martin, Bagnaia e Bradl. 18.50 Si chiudono le FP4. Miglior tempo per Zarco con la Ducati Pramac: 1’54?543. 2° Vinales a 0.155, 3° Mir 0.285, 4° Quartararo a 0.312, 5° Morbidelli a 0.452. 18.49 Scivolata senza conseguenze per il tedesco Bradl con la Honda. 18.48 Morbidelli è 3-4 decimi a giro più lento rispetto a Vinales. 18.48 Chiude forte la Suzuki, sembra già di vedere la gara…1’54?828, è terzo. 18.46 Ed ecco Mir…Sale in quarta piazza a 0.384 da Zarco. La Suzuki c’è. 18.45 Bagnaia sale in settima piazza. Bene l’Aprilia, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMOTO2 –MOTO3 18.53 Gli altri italiani: 12° Marini, 13° Bastianini, 19° Petrucci, 22° Savadori. 18.52 Completano la top10 Rins, Aleix Espargarò, Martin, Bagnaia e Bradl. 18.50 Si chiudono le FP4. Miglior tempo per Zarco con la Ducati Pramac: 1’54?543. 2° Vinales a 0.155, 3° Mir 0.285, 4° Quartararo a 0.312, 5° Morbidelli a 0.452. 18.49 Scivolata senza conseguenze per il tedesco Bradl con la Honda. 18.48 Morbidelli è 3-4 decimi a giro più lento rispetto a Vinales. 18.48 Chiude forte la Suzuki, sembra già di vedere la gara…1’54?828, è terzo. 18.46 Ed ecco Mir…Sale in quarta piazza a 0.384 da Zarco. La Suzuki c’è. 18.45 Bagnaia sale in settima piazza. Bene l’Aprilia, ...

