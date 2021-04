Advertising

Alessan67153720 : RT @Affaritaliani: Covid-19, molotov contro un centro vaccinale a Brescia - Affaritaliani : Covid-19, molotov contro un centro vaccinale a Brescia - MaxSestini : Ci mancavano solo le #Molotov controllo i centri vaccinali... Meritiamo l'estinzione! . . . #ThePicOfTheDay… - MGualtierotti : RT @FrancoBerardi6: Molotov contro il centro anti-Covid. La Cisl: gesto inqualificabile - FrancoBerardi6 : Molotov contro il centro anti-Covid. La Cisl: gesto inqualificabile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid molotov

...a Brescia dove all'alba di sabato 3 aprile 2021una bottiglia incendiara ha parzialmente bruciato il lato esterno di una delle tensostrutture che ospitano il centro tamponi e vaccinale anti -19 ......con i fondi della raccolta AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del. Le ... in merito alle duelanciate questa mattina contro il centro vaccinale di via Morelli. Per gli ...Nel mirino la struttura di via Morelli. Non si registrano feriti, ma sono ancora da quantificare i danni. La Procura indaga per finalità eversiva ...contro centinaia di giovani scesi nelle strade per protestare contro le restrizioni anti-Covid e che avevano lanciato anche bottiglie Molotov contro gli agenti. Lo riferisce la Radio svizzera italiana ...