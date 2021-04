Catania | Baldini | “Complimenti alla Viterbese ma bravi noi nel secondo tempo”

(Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico delFrancescoha analizzato la vittoria contro la, la terza consecutiva sotto la sua gestione: "Gara complessa e in crescendo maper come ha giocato. Faccio ia chi l'ha costruita e al bravo allenatore. Hanno giocato sui nostri errori e nel primomeritavano qualcosa in più poi però nella ripresa siamo riusciti a fare la partita e meritare la vittoria. Non era facile trovare gli spazi con unachiusa dietro. Ho una squadra che nella sua totalità reagisce bene e anche chi entra nelè fondamentale. Dobbiamo migliorare qualcosa visto che non siamo stati ordinati nel primoma ...

Per iltargato Francescoè il terzo successo in tre partite: uno score per un tecnico subentrante sulla panchina rossazzurra che non si verificava dalla stagione 1967/68, con Luigi ...Un calcio di punizione di Dall'Oglio al 17' del secondo tempo, regala altre punti pesanti. Un'altra medaglia per il tecnicoche continua a far bene rinsaldando la posizione dei play off. I gialloblù escono sconfitti per 1 - 0. La squadra di Taurino ...Viterbese sprecona, il Catania la punisce con Dall'Oglio. Sport - Calcio - Serie C - Dopo una prima frazione con tante occasioni non concretizzate la squadra laziale subisce l'1-0 al 61' ...Baldini opera altri due cambi: Russotto e Rosaia per Dall'Oglio e Reginaldo, non cambia nulla tatticamente. Passano pochi ed ecco le ultime sostituzioni in casa Catania: Tonucci e Golfo, entrambi al ...