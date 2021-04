WADA durissima | “Alex Schwazer non tornerà in gara Accuse gravissime | la tesi del complotto non ha prove”

(Di venerdì 2 aprile 2021)è stato assolto da Walter Pelino, giudice del tribunale di Bolzano. Nell’ordinanza di archiviazione del procedimento a carico del marciatore si leggono alcune parole dure rivolte all’operato dei consulenti della Federazione Internazionale di Atletica Leggera (ex IAAF, ora World Athletics) e dell’Agenzia Mondiale Antidoping (): “cattiva fede”, “giustificazioni risibili”, “consulenti senza scrupoli” sono soltanto alcuni dei termini utilizzati nell’ordinanza. Epiteti che non sono assolutamente piaciuti alla, tanto che Olivier Niggli, direttore generale della, ha voluto rispondere chiaramente in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Trovo l’ordinanza chiaramente diffamatoria nei nostri confronti oltre che basata su affermazioni senza evidenza scientifica. Siamo stati ...

IL MUROCome detto sarà un'altra battaglia. E lo si è capito dal commento fatto dalla, l'agenzia mondiale antidoping che si è detta 'inorridita dalle numerose accuse spericolate e ...La doccia gelata dalla World Athletics segue lareplica dellanei confronti del tribunale di Bolzano. L'agenzia mondiale antidoping infatti non vuole sentir parlare di "complotti" nei ...L'agenzia mondiale antidoping replica al Tribunale di Bolzano che aveva assolto il marciatore azzurro. Secondo la WADA le provette non furono alterate. Ma l'azzurro, prosciolto sul piano penale ma non ...Non c'è alcun futuro nell'atletica per Alex Schwazer, nonostante l'assoluzione dall'accusa di doping da parte del Tribunale di Bolzano. La Wada non cede di un millimetro e usa il pugno duro. "Schwazer ...