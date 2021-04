Un evento di Alessandra Amoroso in streaming con nuova musica: come partecipare (Di venerdì 2 aprile 2021) “Leggeri come una piuma, sul viso un sorriso grande”: un evento di Alessandra Amoroso in streaming viene annunciato così sui social. L’annuncio è demandato ad un video realizzato dalla cantante per riassumere il suo ultimo anno, tra musica e affetti. All’anno del Covid, Alessandra Amoroso ha reagito essendo produttiva fino al rilascio del singolo con Emma Marrone. Le due sono in radio con il loro primo featuring, Pezzo Di Cuore, che ha conquistato publico e critica: è la loro prima collaborazione in assoluto in 10 anni di rispettiva carriera. Adesso Alessandra Amoroso si prepara per l’estate con nuova musica – un singolo in arrivo? – ed un evento speciale in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) “Leggeriuna piuma, sul viso un sorriso grande”: undiinviene annunciato così sui social. L’annuncio è demandato ad un video realizzato dalla cantante per riassumere il suo ultimo anno, trae affetti. All’anno del Covid,ha reagito essendo produttiva fino al rilascio del singolo con Emma Marrone. Le due sono in radio con il loro primo featuring, Pezzo Di Cuore, che ha conquistato publico e critica: è la loro prima collaborazione in assoluto in 10 anni di rispettiva carriera. Adessosi prepara per l’estate con– un singolo in arrivo? – ed unspeciale in ...

