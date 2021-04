Tutto sul concerto di Colapesce e Dimartino a Taormina | data e biglietti in prevendita

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ci sarà undi, un sogno che si realizza per i due cantautori. La coppia di artisti sta ancora festeggiando il successo di Musica Leggerissima, il brano sanremese che si è rivelato il tormentone perfetto per questo 2021 ancora segnato dalla pandemia del Covid-19. Il nemico invisibile, infatti, tiene ancora sotto scacco il mondo dello spettacolo con conseguente frustrazione degli artisti e degli operatori. Proprio per questo Musica Leggerissima è uno dei più grandi successi della storia del Festival: la spensieratezza è la migliore chiave di lettura per questo periodo storico. Ildisi terrà il 28 agosto 2021 presso il Teatro Antico. I...

Advertising

fattoquotidiano : I CONTI SBALLATI DI DRAGHI&FIGLIUOLO Secondo i numeri ufficiali del governo, il ritardo sul Piano è del 30% a marzo… - MelogNicoletti : Autismo è tutti i giorni, il talk di 3 padri - Medicina - - ZZiliani : Respinto a #Perugia il secondo ricorso della professoressa che fece l’esame a #Suarez: la sospensione di 8 mesi è s… - pantareipantare : RT @MelogNicoletti: Autismo è tutti i giorni, il talk di 3 padri - Medicina - - BalottaClaudia : RT @MelogNicoletti: Autismo è tutti i giorni, il talk di 3 padri - Medicina - -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto sul

La Tribuna di Treviso

È polemica in Piemonteresponsabile per la maxiemergenza 118 per il Piemonte, Mario Raviolo, intervistato dal Tg3 ...rientrato il giorno stesso - spiega - non c'è materia di polemica ma trovo...... dramedy di Netflixrapporto tra una madre e sua figlia, qualcosa che ha suscitato l'interesse ... Ancora una volta, quindi, dipendeda come si vuole guardare i numeri, detto che questo è il ...In un'abitazione sul lungomare di Porto Sant'Elpidio (Fermo) in cui convivevano due ventenni - uno di Civitanova Marche, l'altro di Napoli - avevano un bazar di droga - marijuana, hascisc e cocaina - ...... per la presenza del logo dedicato sia sul tappo che sul fronte del vasetto. Sono distribuiti dal mese di marzo in tutte le insegne della Grande Distribuzione e promossi attraverso una ...