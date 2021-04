Toscana | pugno di ferro di Giani | a Pasqua e Pasquetta tutto chiuso

(Di venerdì 2 aprile 2021) FIRENZE – Pugno di ferro del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per Pasqua e Pasquetta. Il governatore con un’ordinanza firmata oggi stabilisce, in virtù dell’emergenza Coronavirus, la chiusura domenica e lunedì di tutti gli esercizi commerciali con la sola deroga per edicole, farmacie e parafarmacie. Una decisione che ricalca quanto richiesto nei giorni scorsi dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil. L’atto siglato da Giani prevede anche, nel rispetto della vigente legislazione d’emergenza, la facoltà della sola consegna a domicilio di generi alimentari e beni di prima necessità con prenotazione esclusivamente online e non davanti agli esercizi commerciali.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Toscana pugno

LA NAZIONE

DANIELE SCARDINA/ "Ho dato il mio primoa 8 anni, ho sofferto per mio nonno" Nei suoi piani ...ai danni dell'uomo che era arrivato persino a mettersi in contatto con la sua famiglia in. ...Cambiare di fascia, con ciò che ne consegue per un territorio economicamente già provato, per undi contagi è una beffa".Il divieto di mangiare e bere in aree pubbliche verrà prolungato. Ma sono ancora tanti i furbetti che non rispettano l’ordinanza ...“L’errato conteggio dei contagi da parte della Regione non fa altro che confermare la totale inadeguatezza dei vertici regionali”. Lo afferma il consigliere regionale Fdi Vittorio Fantozzi, componente ...