The Witcher 2, quando esce? Finalmente le riprese sono finite (Di venerdì 2 aprile 2021) Netflix ha annunciato che i lavori della nuova stagione della serie fantasy con protagonista Henry Cavill sono ufficialmente conclusi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 2 aprile 2021) Netflix ha annunciato che i lavori della nuova stagione della serie fantasy con protagonista Henry Cavillufficialmente conclusi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Beatricehishere : Finite le riprese di The Witcher e io ricomincio a leggere i libri - Jaqueeliine__ : a playlist de the witcher no spotify pra ler fantasia é tudoo - CillaBL : RT @UniMoviesBlog: #HenryCavill ha confermato in queste ore la fine delle riprese della seconda stagione di #TheWitcher, la serie di succes… - elleteree : LA SECONDA STAGIONE DI THE WITCHER ESCE NEL 2021, SICURO A DICEMBRE AAAAAAAAAAAAA - fraywood : ma come faccio a studiare se continuo a guardare quel video di the witcher in loop dalle 15 -