Stefania Orlando | perché non si vede più in tv dopo il GF Vip? La verità

(Di venerdì 2 aprile 2021)ha spiegato i motivi per cui non si fa piùre in televisionela fine dell’edizione del GF, a cui ha partecipatoè stata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 5è sparita dai 'radar' della tv, e lei stessa ha spiegato che sarebbe stata una sua scelta.sparita dalla tv A differenza dei suoi ex colleghi del GF Vip - che tra ...... Tra i tanti messaggi di auguri per Tommaso, ci sono stati anche quelli di tantissimi concorrenti del GF Vip 5, a partire da quelli die Francesco Oppini. Ma anche Elisabetta ...Oggi Tommaso Zorzi compie 26 anni e in una story compare un uomo mentre si tira su le mutande. Ieri notte pubblicava su Instagram un video con un calice di vino in mano, “bevuto da solo” diceva. Stama ...Stiamo parlando ovviamente di Stefania Orlando, che nelle ultime ore ha rilasciato una particolare dichiarazione sul suo profilo social di Instagram.