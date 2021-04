Speranza sulle riaperture: “Non c’è una data in cui tutto magicamente finisce. Salvini? Nessuno soffi sull’inquietudine degli italiani” (Di venerdì 2 aprile 2021) Covid, Speranza: “Non posso dare una data sulle riaperture” “Non posso ancora dare una data per le riaperture, non si possono illudere le persone”: così il ministro della Salute Roberto Speranza spiega perché nell’ultimo decreto anti-Covid, in vigore fino al 30 aprile, non vi sia un riferimento temporale al possibile reintegro delle zone gialle, ma solo possibilità di rivedere le misure qualora i dati dovessero migliorare. Intervistato da Il Corriere della Sera, Speranza ha parlato anche dello scontro con il leader della Lega Matteo Salvini, che lo ha accusato di avere una posizione ideologica sulle norme anti-Covid: “Non faccio mai polemica, ma penso che Nessuno dovrebbe soffiare sul ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) Covid,: “Non posso dare una” “Non posso ancora dare unaper le, non si possono illudere le persone”: così il ministro della Salute Robertospiega perché nell’ultimo decreto anti-Covid, in vigore fino al 30 aprile, non vi sia un riferimento temporale al possibile reintegro delle zone gialle, ma solo possibilità di rivedere le misure qualora i dati dovessero migliorare. Intervistato da Il Corriere della Sera,ha parlato anche dello scontro con il leader della Lega Matteo, che lo ha accusato di avere una posizione ideologicanorme anti-Covid: “Non faccio mai polemica, ma penso chedovrebbeare sul ...

