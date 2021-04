Roma, controlli a Piazza Vittorio: ‘acciuffati’ ladri di telefoni (Di venerdì 2 aprile 2021) Piazza Vittorio è ancora sotto i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante che tutelano il popoloso e multietnico quartiere dell’Esquilino. I militari hanno sanzionato 4 persone per inosservanza della normativa anticovid, altre 2 persone sono state sanzionate amministrativamente per bivacco e, in questo contesto, è stato redatto anche un ordine di allontanamento per violazione del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma. Nell’ambito delle attività, è stato intercettato un cittadino del Gambia di 42 anni, trovato in possesso di uno smartphone risultato provento di un furto denunciato ai Carabinieri di Aprilia lo scorso 11 marzo. Immediata è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di ricettazione. Stessa sorte per un 72enne originario di Gaeta, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021)è ancora sotto idei Carabinieri della CompagniaDante che tutelano il popoloso e multietnico quartiere dell’Esquilino. I militari hanno sanzionato 4 persone per inosservanza della normativa anticovid, altre 2 persone sono state sanzionate amministrativamente per bivacco e, in questo contesto, è stato redatto anche un ordine di allontanamento per violazione del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di. Nell’ambito delle attività, è stato intercettato un cittadino del Gambia di 42 anni, trovato in possesso di uno smartphone risultato provento di un furto denunciato ai Carabinieri di Aprilia lo scorso 11 marzo. Immediata è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di ricettazione. Stessa sorte per un 72enne originario di Gaeta, ...

