Monza | donna sequestrata e violentata | un arresto

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 2 aprile 2021) Unaè stata. In manette un uomo di 46 anni. Indagini in corso.– Unaè tataa Brugherio, in provincia di. Giorni di terrore per la vittima di questa vicenda. L’allarme è scattato dopo il ricovero per una cospicua assunzione di farmaci e calmanti. I carabinieri hanno aperto un’indagine e sono riusciti ad arrivare alla conclusione della vicenda: la vittima è stata abusata eda un uomo di 46 anni. Immediate le manette nei confronti dell’indagato. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire meglio quanto successo. La vicenda La vicenda risale ormai a diverse settimane fa. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, ...