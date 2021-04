Microsoft spegne Cortana su iOS e Android | sopravvivrà solo su Windows con un focus sulle imprese – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nella giornata di oggiha deciso dire definitivamentesu iOS e; l’assistente di Master Chiefsu10.. Nella giornata di oggiha deciso dire definitivamentesu iOS e. L’assistente digitale ispirato all’I.A. che ha accompagnato Master Chief in innumerevoli avventure, non ha retto la concorrenza di Alexa e dell’assistente Google. Nelle intenzioni del colosso di Redmondsu10, ma avrà une la produttività. Nel piani iniziali di ...

Oggi il world wide web o più semplicemente "www" spegne 32 candeline. Un termine coniato dall'... È da qui che sono arrivati Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, solo per citare i più noti. L'assistente vocale di casa Microsoft si avvicina alla fine, venendo rimosso da Android e iOS dopo oltre 6 anni di onorato servizio. Android e iOS si aggiungono ad un lungo switch-off programmato da Microsoft, che ha visto l'addio di Cortana su diversi dispositivi tra cui l'altoparlante intelligente Invoke di Harman Kardon e le…