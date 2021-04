Lazio ultimo giorno in zona arancione prima di Pasqua: salgono i casi, i ricoveri e le terapie intensive. I dati delle Asl (Di venerdì 2 aprile 2021) ultimo giorno per il Lazio in zona arancione prima di Pasqua, perché poi da domani tutta l’Italia si tingerà di rosso. Oggi su oltre 15.000 tamponi (-1.720 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 19.000 antigenici (per un totale di oltre 34.000 test) nel Lazio si sono registrati 1.918 casi positivi (con un incremento di 80 contagi rispetto a ieri). 43 i pazienti deceduti e 1.782 i guariti. Leggi anche: Pomezia, a Pratica di Mare arrivate oltre 1 milione e 300mila dosi del vaccino AstraZeneca “Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021)per ilindi, perché poi da domani tutta l’Italia si tingerà di rosso. Oggi su oltre 15.000 tamponi (-1.720 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 19.000 antigenici (per un totale di oltre 34.000 test) nelsi sono registrati 1.918positivi (con un incremento di 80 contagi rispetto a ieri). 43 i pazienti deceduti e 1.782 i guariti. Leggi anche: Pomezia, a Pratica di Mare arrivate oltre 1 milione e 300mila dosi del vaccino AstraZeneca “Aumentano i, i decessi, ie le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I ...

