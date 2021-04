Jannik Sinner in finale al Masters 1000 Miami 2021: data, orario e avversario (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner ha sconfitto Roberto Bautista Agut, aggiudicandosi la possibilità di giocare la finale del Masters 1000 di Miami 2021. Lo straordinario traguardo del giovanissimo azzurro potrà essere ulteriormente migliorato all’ultimo atto del torneo, evento atteso e storico per il movimento tennistico italiano. Sinner difatti affronterà il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz, protagonisti della seconda semifinale in programma. La finale andrà in scena domenica 4 aprile, con orario attualmente da definire ufficialmente. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con Sky Go a fungere da supporto streaming. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021)ha sconfitto Roberto Bautista Agut, aggiudicandosi la possibilità di giocare ladeldi. Lo straordinario traguardo del giovanissimo azzurro potrà essere ulteriormente migliorato all’ultimo atto del torneo, evento atteso e storico per il movimento tennistico italiano.difatti affronterà il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz, protagonisti della seconda semiin programma. Laandrà in scena domenica 4 aprile, conattualmente da definire ufficialmente. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con Sky Go a fungere da supporto streaming. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo ...

